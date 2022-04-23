Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu

Samsun'da bir zabıta memurunun kurcaladığı tabanca ateş aldı. Kazara kendini vuran memur ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haberler - İHA 23.04.2022 - 10:07

Silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurdu

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'da silahla oynayan zabıta memuru kazara kafasından kendini vurarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Minibüsçüler Kooperatifi içinde gece saat 01.20'de meydana geldi.

Tekkeköy'de zabıta memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Serdar Ö.(41), kurcaladığı tabanca kazara ateş aldı. , silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu kendini kafasından vurdu.

Ağır yaralanan Serdar Ö. 112 ekipleri tarafından ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Serdar Ö. ilk müdahalesini ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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