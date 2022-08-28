Silahla oyun faciayla bitti: 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Kayseri'de iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babası Gökhan Ç.'yi (24) vurarak ölümüne neden oldu.



Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

İddiaya göre, oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Ç.'yi vurdu.

Ailenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, başından vurulan Gökhan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Gökhan Ç.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Yapılan çalışmanın ardından 4 çocuk babası Gökhan Ç.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.