Silahla oyun kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk kardeşini vurdu
Şanlıurfa'da pompalı tüfekle oynayan 15 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 13 yaşındaki kardeşini vurarak ağır yaraladı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde silahla oyun kanlı bitti.
Haydarahmet Mahallesi'nde iddiaya göre 15 yaşındaki M.P., 13 yaşındaki kardeşi M.P. ile evde yalnız oldukları sırada pompalı tüfeği alıp kurcalamaya başladı.
Aniden ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, M.P.'nin karnına isabet etti.
Ağır yaralanan çocuk, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Silah
- Şanlıurfa
- Şanlıurfa Birecik