Silahla oyun ölüm getirdi

Kahramanmaraş'ta bir genç, av tüfeğiyle oynarken oto tamirhanesinde birlikte çalıştığı 13 yaşındaki çocuğu vurdu. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı gözaltına alındı.

Silahla oyun ölüm getirdi

'ta Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde  öğle saatlerinde iddiaya göre, Abdülkadim Ş. (20) ile tamirhanede birlikte çalıştıkları arkadaşlar otururken iş yerinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Tüfek, Abdülkadım Ş.'nin elindeyken birden ateş aldı ve saçmalar Ali Karaoğlan'ın (13) başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karaoğlan'ın öldüğünü belirledi.

Silahla oyun ölüm getirdi - 1

Polis ekipleri tüfeğe el koyup, şüpheli Abdülkadim Ş.'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Olay yerine gelen Ali Karaoğlan'ın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...