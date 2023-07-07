Silahla oyun ölüm getirdi

Polis ekipleri tüfeğe el koyup, şüpheli Abdülkadim Ş.'yi gözaltına aldı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna götürüldü.



Olay yerine gelen Ali Karaoğlan'ın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin