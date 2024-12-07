Silahla oyun ölüm getirdi

Gaziantep'te kardeşlerin evde oynadıkları av tüfeğinin ateş alması sonucu 6 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti.

Silahla oyun ölüm getirdi
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'te oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu kardeşlerden biri öldü.

Kıbrıs Mahallesi'nde A.E. (16), C.E. (17) ve E.E. evin oturma odasında bulunan av tüfeğiyle oynadıkları sırada, silah ateş aldı. Olayda yaralanan E.E. hayatını kaybetti.

Ekiplerce evde yapılan incelemede 2 tüfek ile 10 mermi bulundu.

Olayla ilgili A.E. ile C.E. gözaltına alındı.

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