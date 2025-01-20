Silahla oyun ölüm getirdi: 12 yaşındaki çocuk annesini vurdu

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında yaşayan B.C.A. (12), yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazara namaz kılan annesi Gülcan A.'yı (29) yaraladı.



İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.