Silahla oyun ölüm getirdi: 12 yaşındaki çocuk annesini vurdu
Batman'ın Kozluk ilçesinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki erkek çocuk, annesini namaz kıldığı sırada kazara vurarak öldürdü.
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Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında yaşayan B.C.A. (12), yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazara namaz kılan annesi Gülcan A.'yı (29) yaraladı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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