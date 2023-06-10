Silahla oyun ölümle bitti

İstanbul'da tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Mert Cesur, 14 yaşındaki M.B.E. ile dün akşam saatlerinde Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi Akın Sokak'taki arkadaşları Y.S.T.'nin evine gitti.



Evde yalnız olan çocuklar Y.S.T.'nin ağabeyine ait ruhsatlı tüfekle oynamaya başladı.



Bu sırada M.B.E.'nin elinde bulunan tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Mert Cesur'un başına isabet etti.



Ağır yaralanan Cesur, olay yerinde yaşamını yitirdi.



Cesur'un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Gözaltına alınan M.B.E., emniyete götürüldü.