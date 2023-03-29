Silahla şaka ölüm getirdi

Tüfek, Süleyman B.'nin elindeyken ateş aldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı.



Süleyman B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Polis, olayın ardından Süleyman B.’yi gözaltına aldı.

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