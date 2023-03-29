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Silahla şaka ölüm getirdi

Denizli'de 18 yaşındaki bir genç, iddiaya göre şaka yaptığı sırada elindeki tüfeğin ateş almasıyla çocukluk arkadaşının ölümüne yol açtı.

Silahla şaka ölüm getirdi

'de bir kişi, şaka yaparken çocukluk arkadaşını öldürdü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi.

Süleyman B. (18), eve ziyarete gelen çocukluk arkadaşı Emre Acar'a (18) iddiaya göre, pompalı tüfekle şaka yapmak istedi.

Silahla şaka ölüm getirdi - 1

Tüfek, Süleyman B.'nin elindeyken ateş aldı. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Acar, kanlar içinde yerde kaldı.

Süleyman B.'nin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından Süleyman B.’yi gözaltına aldı.

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