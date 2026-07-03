Silahla vurulduktan sonra hastaneye gitmeye çalışıyordu, trafik kazasında yaşamını yitirdi
03.07.2026 10:06
Son Güncelleme: 03.07.2026 10:06
Vurulan şahıs hastane yolunda kaza yaptı.
Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan ve arabasıyla hastaneye giderken trafik kazası geçiren kişi yaşamını yitirdi.
Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, devlet hastanesinin hemen karşısında sabaha karşı meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yapan otomobilin sürücüsü B.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalede B.Y.D'nin karnından silahla vurulduğu tespit edildi.
Hastanede hayatını kaybeden B.Y.D'nin, silahla vurulduktan sonra aracıyla hastaneye gitmeye çalıştığı ve yolda kaza yaptığı belirlendi.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.