Silahla vurup aracına aldı, yol kenarına attı

Malatya'da gece yarısı iki kişi arasında dağlık alanda başlayan tartışma kanlı bitti.

Olay, Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki dağlık bir alanda F.K. ile A.S.M. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

A.S.M. tabancayla bacağından vurduğu F.K.'yi aracına alıp Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi'ne götürdü. Şüpheli, yaralıyı burada yol kenarına atarak bölgeden uzaklaştı.

F.K.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.