Silahla vurup kaydettiler: İki kişi tutuklandı

Ankara'da meydana gelen silahlı saldırı olayıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Olay, bir mobilya mağazasında meydana geldi.

İddiaya göre "para anlaşmazlığı" nedeniyle A.I. ve F.Y., C.Ö.’ye ait iş yerine gitti.

Taraflar arasında tartışma yaşandı, A.I., tabanca ile C.Ö.’yü ayağından vurdu.

F.Y. ise saldırı anını cep telefonu ile görüntüledi.

Saldırıdan sonra şüpheliler kaçtı, yaralanan C.Ö., tedaviye alındı.



Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin Elmadağ ilçesine hareket ettiklerini belirledi.



İki şüpheli, olayda kullandıkları tahmin edilen tabanca ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.