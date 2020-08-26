Silahla yaralandı, direksiyon başına geçip hastaneye gitti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, tartıştığı eski komşusunun tabancayla yaraladığı bir kişi, kendi kullandığı otomobiliyle gittiği hastanede tedavi altına alındı.



Muratdede Mahallesinde Dalyan A, tartıştığı eski işyeri komşusu R.U'nun tabancasından çıkan kurşunlara hedef oldu.



Yaralanan Dalyan A, direksiyonunun başına geçtiği otomobiliyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Dalyan A'nın hastaneye geldiği otomobil, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü.



Polis ekipleri, kaçan silahla yaralama şüphelisi R.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.