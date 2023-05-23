Silahlanma çağrısı yapan imam açığa alındı

Olay geçtiğimiz hafta cuma namazında yaşandı. Sultangazi'de Cebeci Camii'nde imam olarak görev yapan Murat Gündoğdu (44) hutbe sırasındaki sözlerine Gazi olduğunu iddia eden Halit Demir (53) ve oğlu Ebubekir Demir (28) tepki gösterdi.



Sultangazi Cebeci Cami imamı Murat Gündoğdu, cuma hutbesi sırasında "28 Mayıs akşamı silahlarınızı hazırlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor" demişti.



Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, imam Murat Gündoğdu hakkında hakkında soruşturma başlattı. Gündoğdu'nun soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.