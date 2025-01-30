Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnafın acı sonu

Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde dün akşam yaşanan olayda cadde üzerine karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. tartışmanın büyümesiyle taraflar silah çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kurşunlar G.K. ile S.İ. ve çatışmanın ortasında kalan yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Metin Hacıoğlu’na isabet etti.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla alakası olmamasına karşın kurşunlara hedef olan Metin Hacıoğlu hayatını kaybetti.