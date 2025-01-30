Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnafın acı sonu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı iki grubun çatışması ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf Metin Hacıoğlu kurşunlara hedef olarak hayatını kaybetti. Çatışmada iki kişi de yaralandı.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnafın acı sonu

Nene Hatun Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde dün akşam yaşanan olayda cadde üzerine karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. tartışmanın büyümesiyle taraflar silah çekerek birbirlerine ateş etmeye başladı.

Kurşunlar G.K. ile S.İ. ve çatışmanın ortasında kalan yaşamını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdüren Metin Hacıoğlu’na isabet etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından G.K. ile S.İ. ve Metin Hacıoğlu, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla alakası olmamasına karşın kurşunlara hedef olan Metin Hacıoğlu hayatını kaybetti.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnafın acı sonu - 1

KURŞUNLAR EVİN CAMINA İSABET ETTİ

Olay yerinde 20 adet boş kovan, muşta ve keser ele geçirildi, sokaktaki 4 katlı apartmanın 2’inci katındaki bir evin camına da kurşunların isabet etti.

İki grubun dün öğle saatlerinde de Nene Hatun Mahallesi’nde tartıştıkları, yaşamını yitiren Metin Hacıoğlu’nun ise cadde üzerinde tütün dükkanı işlettiği öğrenildi.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnafın acı sonu - 2

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