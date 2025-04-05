Silahlı gasp çetesi çökertildi: 7 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesinde 4 kişi, silah zoruyla bir araca bindirilip kırsal alana götürülüp hesaplarındaki paraları, başka hesaplarına aktarılarak ve telefonları alınarak gasp edildi.



Şüphelilerin gasp olayını gerçekleştirmesinin ardından bıraktığı mağdurlar durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 9 şüpheli belirlendi.



Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 50 adet uyuşturucu hap, esrar ile bir miktar para ele geçirildi.



Jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 7’si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.