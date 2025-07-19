Silahlı kavgada acı ayrıntı: Kurşunların arasında kalan adam ağlayan oğlunu gezdirmeye çıkmış

Diyarbakır'da iki kişinin öldüğü silahlı kavgada acı ayrıntı ortaya çıktı.

Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla açılan ateşte Erkan Tekin ile taraflardan A.A.G. (44) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolden Tekin ve A.A.G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şüpheliler N.T. (38) ile ona yardım ettiği değerlendirilen 2 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"VURULDUĞU ANDA YEĞENİM ONUN KUCAĞINDAYDI"



Hayatını kaybeden Erkan Tekin’in ağabeyi Ünal Tekin, kardeşinin olayla ilgisi olmadığını belirtti. Tekin, “Kardeşim eşiyle birlikte çocuğu ağladığı için yürüyüşe çıkmış. Kurşun gelip kardeşimi öldürdü. Bu canilik ve katilliktir." dedi. Tekin, şikayetçi olduklarını bildirdi.

"KARINCAYI İNCİTMEYEN BİR İNSANI AİLESİNDEN KOPARDILAR"



Erkan Tekin’in diğer ağabeyi Yücel Tekin ise “Kardeşim vefat etti, 7 aylık yavrusu kucağındaydı. Kurşun isabet ettiğinde üzerine düşmüş, bebek altta kalmış. Ben 30 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptım, silahın ne zaman ve nasıl kullanılacağını bilirim. Hedef gözetmeden ateş edersen, kurşun adres sormaz. Karıncayı incitmeyen bir insanı, 40 yaşında ailesinden kopardılar. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın. Silahlanmak sahte cesaret verir, çözüm değildir.” dedi.