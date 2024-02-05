Silahlı kavgada arada kalan çocuğun acı sonu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki Nazım Kaya vurularak öldürüldü. Kuzenleri tarafından öldürülen Kaya, toprağa verildi.

Silahlı kavgada arada kalan çocuğun acı sonu

’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi’nde aile içinde çıkan silahlı kavgada 10 yaşındaki Nazım Kaya, başından vuruldu.

Ağır yaralı olarak Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Nazım Kaya hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Nazım Kaya, Yıldız Camisinde düzenlenen cenaze töreni sonrasında Akhisar Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

Silahlı kavgada arada kalan çocuğun acı sonu - 1

TUTUKLANDILAR

Öte yandan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Nazım Kaya’nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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