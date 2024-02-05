Silahlı kavgada arada kalan çocuğun acı sonu

TUTUKLANDILAR



Öte yandan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve hayatını kaybeden Nazım Kaya’nın kuzenleri olduğu öğrenilen P.D. ve P.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin