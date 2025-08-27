Silahlı kavgada kan aktı: Bir ölü

Erzincan'da 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga bir kişi hayatını kaybederken kaçan zanlı özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı.

Mimarsinan Mahallesi 1167 Sokak'ta Ali C. ile Ahmet Çakmak (50) ve Ali D. (41) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Ali C.'nin, yanındaki silahla ateş ettiği Ali D. ile Ahmet Çakmak yaralandı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ambulansla Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali C. ise özel harekat destekli polis operasyonuyla saklandığı ikamette gözaltına alındı.

