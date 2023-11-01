Silahlı kavgada ölen Sedanur'un çocukları, devlet korumasına alınacak

Çerkezköy Kaymakamlığı, ölen Sedanur Güven'in 2 çocuğu ile eşi Can Güven'in önceki evliliğinden olan 2 çocuğunun koruma tedbirlerine ilişkin çalışma başlatıldığını açıkladı.



Açıklamada, "30 Ekim 2023 saat 18.30 sıralarında, ilçemiz Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen ve Sedanur Güven isimli vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan olayın faili yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edilmiştir. Merhumenin 2021 doğumlu çocuğu, olaydan sonra sezaryenle dünyaya gelen bebeği ve eşinin önceki evliliğinden olan iki çocuğu ile ilgili, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, alınacak tedbirlere ilişkin çalışma başlatılmış, ayrıca Sosyal Ekonomik Destek tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz." denildi.

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