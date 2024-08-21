Silahlı kavgada tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada boynundan tabanca ile vurulan İrfan Yılmaz (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Silahlı kavgada tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü

Refik Şevket İnce Mahallesi Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 sokak kesişiminde iki grup arasında gece çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İrfan Yılmaz tabanca ile açılan ateş sonucunda boynundan vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.S. (25), O.Ç. (27), O.E. (33), B.A. (23) ve İ.Y.A.'yı (26) gözaltına aldı.

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Aydın’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının katil zanlıları Romanya'da yakalandı

Kağıthane'de öldürülen Filistinli iş insanının katil zanlıları Romanya'da yakalandı

Mersin'de meyve bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Mersin'de meyve bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf yüzünden öldürüldü

Köpeklerin öldürdüğü Özçelik'in hastane raporunda dehşetin izleri

Köpeklerin öldürdüğü Özçelik'in hastane raporunda dehşetin izleri

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...