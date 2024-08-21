Silahlı kavgada tabanca ile boynundan vurulan kişi öldü

Refik Şevket İnce Mahallesi Şehit Ali Erbil Sokak ile 2166 sokak kesişiminde iki grup arasında gece çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İrfan Yılmaz tabanca ile açılan ateş sonucunda boynundan vuruldu. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yılmaz ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırdı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.S. (25), O.Ç. (27), O.E. (33), B.A. (23) ve İ.Y.A.'yı (26) gözaltına aldı.