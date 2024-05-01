Silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu.

Silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu

Olay, Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, taraflardan biri yanında bulunan silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen bir kadına isabet etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs nedeniyle kapatılmıştı: İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı

1 Mayıs nedeniyle kapatılmıştı: İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit

Kız arkadaşı ile tartışan gruba kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Kız arkadaşı ile tartışan gruba kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Adana'da nehre düşen kişi kayboldu

Adana'da nehre düşen kişi kayboldu

140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu

140 kilometre hızla istinat duvarından düştüler: Genç futbolcunun acı sonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT’nin 60. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...