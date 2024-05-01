Silahlı kavgada yoldan geçen kadın vuruldu

Olay, Şehit İlhanlar Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, taraflardan biri yanında bulunan silahını ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, o sırada yoldan geçen bir kadına isabet etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

