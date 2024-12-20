Silahlı kuyumcu soygunu: 5 kişiyi öldürmekle tehdit edip altınları alıp kaçtılar

Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı.



İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.