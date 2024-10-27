Silahlı saldırgana anahtarlık atarak karşı koydu

Esenyurt’ta evinin bahçesinde duran bir vatandaşa motosikletle gelen kasklı bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırgana anahtarlık fırlatarak karşı koymaya çalışan adam, kameraya yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Silahlı saldırgana anahtarlık atarak karşı koydu

Olay, dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi 690’ıncı sokakta meydana geldi. Anahtarıyla evine girmeye çalışan bir kişiye motosikletle gelen bir şahıs tarafından düzenlendi.

AYAĞINI DENK AL DEDİ VE ATEŞ AÇTI 

Saldırgana elindeki anahtarı fırlatarak karşı koymaya çalışan vatandaş, kameralara yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganın ateş etmeden önce “Akıllı ol, ayağını denk al” dediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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