Silahlı saldırgana anahtarlık atarak karşı koydu

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi 690’ıncı sokakta meydana geldi. Anahtarıyla evine girmeye çalışan bir kişiye motosikletle gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

AYAĞINI DENK AL DEDİ VE ATEŞ AÇTI

Saldırgana elindeki anahtarı fırlatarak karşı koymaya çalışan vatandaş, kameralara yansıdı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganın ateş etmeden önce “Akıllı ol, ayağını denk al” dediği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.