Silahlı saldırı şüphelisi polisten kaçarken tırın altında kaldı

Niğde 'nin Nar Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü Hatıra Ormanı mevkisinde bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay kavgaya dönüştü, gruptan C.S. pompalı tüfekle O.K.'ye ateş açtı. Sırtından vurularak ağır yaralanan O.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Pompalı tüfeği kullandığı belirlenen C.S.'nin ise ormanlık alanda saklandığı belirlendi, arama çalışması başlatıldı. C.S. bir süre sonra kaçmaya çalışırken sürücüsü öğrenilemeyen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan C.S.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.