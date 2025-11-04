Silahlı saldırı ve kundaklamaya tutuklama
Batman'da eve silahlı saldırı ve iş yeri kundaklanması olaylarına ilişkin 5 kişi tutuklandı.
Güneykent Mahallesi’nde bir eve silahlı saldırı ve bir iş yerinin kundaklanması ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemede olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda kurusıkı tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü ve 36 kartuş ele geçirildi.
5 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
