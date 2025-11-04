Silahlı saldırı ve kundaklamaya tutuklama

Batman'da eve silahlı saldırı ve iş yeri kundaklanması olaylarına ilişkin 5 kişi tutuklandı.

Güneykent Mahallesi’nde bir eve ve bir iş yerinin kundaklanması ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda kurusıkı tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü ve 36 kartuş ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

