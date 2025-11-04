Silahlı saldırı ve kundaklamaya tutuklama

Güneykent Mahallesi’nde bir eve silahlı saldırı ve bir iş yerinin kundaklanması ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.





Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda kurusıkı tabanca, 4 uzun namlulu tüfek şarjörü, 3 tabanca şarjörü ve 36 kartuş ele geçirildi.

5 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

