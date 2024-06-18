Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, dün gece Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Aktaş, sokakta yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Aktaş için çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptıkları Aktaş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Aktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



