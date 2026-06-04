Silahlı saldırıda kimyasal sızıntı. 6 polis hastanelik oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm firmasına, başka bir iş yerinden U.G. tarafından silahla ateş açıldı.

Mermiler, kimyasal karışımlı solvent-tiner dolu 1 tonluk 4 depoya isabet etti. Delinen depolardan kimyasal madde akmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kimyasal sızıntıdan etkilenen 6 polis, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Polis, olayın ardından bölgeden kaçan saldırgan U.G. ise Canik ilçesinde yakalandı.