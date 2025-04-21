Silahlı saldırıda öldü, yakınları husumetlilerinin evini ateşe verdi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın yakınları, olayla ilgisi olduğunu iddia ettikleri ailenin evini ateşe verdi.

Silahlı saldırıda öldü, yakınları husumetlilerinin evini ateşe verdi

’nın Viranşehir ilçesinde 25 Mart gecesi İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden ağır yaralandı.

Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Şahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı.

Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Silahlı saldırıda öldü, yakınları husumetlilerinin evini ateşe verdi - 1 Olay yeri

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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