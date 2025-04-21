Silahlı saldırıda öldü, yakınları husumetlilerinin evini ateşe verdi
Uğradığı silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın yakınları, olayla ilgisi olduğunu iddia ettikleri ailenin evini ateşe verdi.
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 25 Mart gecesi İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden ağır yaralandı.
Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.
EVİ ATEŞE VERDİLER
Şahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı.
Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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