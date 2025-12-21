Silahlı saldırıda öldürülen futbolcuya veda
21.12.2025 14:37
Son Güncelleme: 21.12.2025 14:49
DHA
Kocaeli'de silahlı kavgada yaşamını yitiren futbolcu Sultanbeyli Belediyespor'un futbolcusu Uğurcan Bekçi son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde silahlı kavgada ölen futbolcu toprağa verildi.
Olay, 17 Aralık'ta Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi.
Uğurcan Bekçi, Emre Kaan Bölek ve İbrahim Aracı ile bir grup arasında iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
ÜÇ KİŞİ SİLAHLA VURULDU
Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor takımında top koşturan Uğurcan Bekçi ile Bölek ve Aracı tabancayla yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Silahlı saldırıda Bekçi'yle birlikte iki kişi daha vuruldu.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi. Şüpheliler, suç aletiyle birlikte yakalanırken, üzerinden 21 tabanca mermisi çıkan A.C.G. de gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Bekçi'nin tabutuna formasını giydiği takımların formaları kondu.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kasığından yaralanan Uğurcan Bekçi, tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde, dün öğle saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Yakınları tarafından teslim alınan Bekçi’nin cenazesi, İzmit ilçesindeki Yeşilova Merkez Camisi'ne getirildi.
Bekçi'nin tabutunun üzerine bir dönem sözleşme imzaladığı Kocaelispor ve üç sezon formasını giydiği 24 Erzincanspor'un forma ve atkısı konuldu.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Bekçi'nin cenazesi, Yeşilova Mezarlığı'nda toprağa verildi.