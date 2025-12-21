Silahlı saldırıda öldürülen futbolcuya veda

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tartışma sırasında tabancayla ateş açanların Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan olduğu tespit edildi. Şüpheliler, suç aletiyle birlikte yakalanırken, üzerinden 21 tabanca mermisi çıkan A.C.G. de gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Ertuğrul Serin ve Furkan Karaaslan sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. A.C.G. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.