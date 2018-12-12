İlişkili Haber Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

Rize'de, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi (46) son yolculuğuna uğurlandı.

Altuğ Verdi için ilk tören Rize Valiliği önünde düzenlendi. Buradaki törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

VALİ ÇEBER: HER ZAMAN GÜLER YÜZLÜYDÜ

Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini belirterek, "Her zaman güler yüzlüydü. Son olarak pazar günü Ovit'te sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendileriyle ve muhterem ailesiyle bir araya geldik. O her zaman birlik için çalıştı fakat hiç beklenmedik bir anda şehitlik mertebesine ulaştı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

ŞEHİDİN KARDEŞİ: TAYİNİ CENNETE ÇIKTI

Çeber, şehidin kızı Almira Verdi'nin dün akşam Bakan Soylu'ya, babasının "Benim her an şehit olma ihtimalim var. Siz bir şehit ailesi ve evladı olarak her zaman dik durun" tavsiyesinde bulunduğunu, kendisinin de onun tavsiyesine uyarak, bir şehit evladı olarak dik duracağını söylediğini kaydederek, şehidin kardeşi Volkan Verdi'nin ise sosyal medya hesabından "Abimin tayini cennete çıktı. Biz şimdi onun ismine yakışır şekilde ismini yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde paylaşımda bulunduğunu söyledi.

''GÖKYÜZÜ DE AĞLAYARAK UĞURLUYOR''

Vali Çeber sözlerine şöyle devam etti:

''İnşallah sevdikleri ile bizlerle beraber hepimizle beraber cennette buluşturacaktır Rabbim. Konuşmak duyguları ifade etmek çok zor. Çok sevildiği bu ilde ve onun da çok sevdiği bu ilde gökyüzü de ağlayarak müdürümüzü uğurluyor.''

Milletvekili Muhammed Avcı ise Şehit Altuğ Verdi'nin, eski İstanbul milletvekili Metin Külünk ile çok iyi bir dostluğu olduğunu ifade ederek, "İlk Rize'ye atandığında bizi arayarak 'Rize'ye çok büyüt bir insan geliyor, dost geliyor, onunla muhakkak tanışın' demişti. Biz kendisiyle kısa bir sürede tanıştık. O sadece iyi bir devlet adamı değildi, aynı zamanda iyi bir baba, iyi bir evlat, iyi bir eşti" diye konuştu.



Rize olarak bu menfur saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Avcı, "Bu elim olay yaşanmasaydı biz onun devletin önemli kademelerinde üstün hizmetler etmeye devam edeceğine yürekten inanıyorduk. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA: KAHPE KURŞUNU İLE ŞEHİT OLACAĞINI HİÇ AMA HİÇ HESABA KATMAMIŞTIR



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da inançlarına göre şehitlerin cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibi olduğunu, bu nedenle her Müslüman Türk evladının, hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu ettiğini, o makama özlem duyduğunu ve bunun için de mücadele ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Şehit kardeşim, genç ve yiğit meslektaşım Altuğ Verdi'nin de ailesine, eşine, yakın çevresine ve özellikle de sevgili kızına şehit olabileceğini, olmak istediğini ve onların buna hazırlıklı olmalarını, metanetli olmalarını tembih ettiğini ve öğütlediğini öğrendikama o şehit olmak için ya bir hain terör kurşunu ya bir kalleş pusuyu ya devletin içine sızmış 15 Temmuz'daki gibi hainlerin kahpe kurşununu ya da bir vatan savunmasında çatışmanın ortasında alacağı bir dost kurşunu hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında düzenli olarak sorunlarını dinlediği, dertleriyle hem dert olduğu her zaman şefkatli kanatları altında korumaya çalıştığı, haklarını,hukuklarını özenle gözettiği ve evladı gibi gördüğü personelinden birisinin kahpe kurşunu ile şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştır. Altuğ kardeşim, 25 yıllık meslek hayatı boyunca bu vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz elinden düşürmediği, bayraklaştırarak al tuğlara sardığı en kıymetli varlığı olan canını, soyadına uygun şekilde hiç tereddüt etmeden verdi."



Uzunkaya, şehit emniyet müdürünün ''Bu vatanın ekmeğini yediğimiz gibi gerekirse uğruna kurşun da yeriz'' diyebilenlerden olduğuna dikkati çekerek, "O geride çok güzel hatıralar, halkın gönlünde yer eden unutulmayacak güzel hizmetler, güzel dostluklar ve bilhassa çok hoş sedalar bırakarak aramızdan ayrıldı ve önden gidenlerin safına, şehitlerin kervanına katıldı. Bu güzel insanı yetiştiren, büyüten ve bunca güzel meziyetlerle donatarak milletinin hizmetine sunan saygıdeğer ailesine de bu vesileyle huzurlarınızda şahsım ve emniyet teşkilatı adına şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Şehit Verdi'ye seslenen Uzunkaya, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizler sana eğer varsa tüm haklarımızı helal ediyor ve senden de bize olan haklarını helal etmeni istiyoruz. Biliyoruz ki hakkını helal etmek için bizden de aynen senin gibi fedakarlık yapmamızı, vatan için gerekirse canımızı vermemizi istiyorsun, isteyeceksin. Sana söz veriyoruz. Bu şehitler diyarı olan ve her bir karış toprağı şehit kanlarıyla sulanan bu güzel vatanımızda seni ve senin gibi şehadete koşanları, Ömer Halis Demir'leri, Fethi Sekin'leri örnek alan ve gerektiğinde bu aziz millet için, bu cennet vatan için, bayrak için, ezan için canlarını seve seve vermeyi vazife bilen yüz binlerce meslektaşın var, milyonlarca vatan evladı var. Sen müsterih ol, rahat uyu şehit kardeşim. Geride bıraktığı ailen ailemiz, evladın evladımız, eşin kardeşimiz, tüm kıymetlilerin ve emanetlerin bizim baş tacımızdır. Makamın cennet, komşun Hazreti Muhammet, ruhun şad olsun."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın, Altuğ Verdi için yaptığı duanın ardından şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. İçişleri Bakanı Soylu ile şehidin babası Ertuğrul Verdi, cenazeyi ön safta taşıdı.



MEMLEKETİ MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Rize'deki törenin ardından naaşı Mersin'in Yenişehir ilçesine getirilen Verdi için yoğun kalabalık nedeniyle Muğdat Cami önündeki karayolunda tören düzenlendi.



Törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra emniyet müdürünün bir dönem yakın korumalığını yaptığı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti genel başkan yardımcıları Lütfi Elvan, Hayati Yazıcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, siyaset, spor ve sanat camiasından kişilerle vatandaşlar katıldı.

ŞEHİDİN BABASINDAN, TBMM BAŞKANI YILDIRIM'A: SİZİ BABA BİLİYORDU



Şehidin babası Ertuğrul Verdi, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a sarılarak "Siz babasınız baba. Sizi baba biliyordu baba" diyerek ağladı.

YILDIRIM: ÇOK İYİ BİR BABA VE İNSANDI

TBMM Başkanı Yıldırım, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada, sözün bittiği yerde olunduğunu söyledi.



Altuğ Verdi'nin uğradığı alçakça saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabır diliyorum. Emniyet camiamızın, İçişleri Bakanlığımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Kendisini yakından tanıma fırsatım oldu. Altuğ, esasında iyi bir meslek adamı olmanın yanı sıra çok iyi bir baba ve insandı. Onu kaybetmenin üzüntüsünü, derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Belki herkes bilmeyebilir, o alçak 15 Temmuz gecesinde çok önemli bir görev ifa etmiştir. Çok değerli cemaat, artık sözün bittiği yerdeyiz. Ümit ederiz ki başka bu gibi cinnet olayları bir daha yaşanmasın. Çocuklar babasız kalmasın. Şartlar ne olursa olsun, bütün emniyet mensuplarımız, jandarmalarımız, Silahlı Kuvvetler mensuplarımız ve 81 milyon vatan evladı, yeri geldiğinde bu ülke topraklarını savunmak için gece gündüz tetikte olmaya, sınırda olmaya hazırdır. Bize bu huzuru ve istikrarı sağlayan bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize, askerlerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. 'Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun' diyorum. Altuğ Verdi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyor, onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarına, Mersinlilere, cemaatimize aile adına şükranlarımızı sunuyorum."

Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu ile vatandaşlar tarafından Verdi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar taşındı.

Şehit Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verildi.

Altuğ Verdi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.