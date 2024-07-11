Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burada yapılan tedavi sonrası Başkan Sevi, ameliyata alındı ve 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine nakledildi.



Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.