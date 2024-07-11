Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.

Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (YÜTSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, evinin önünde kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tedavi sonrası Başkan Sevi, ameliyata alındı ve 4 saatlik ameliyattan sonra yoğun bakım servisine nakledildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi, hayatını kaybetti - 1 Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.

Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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