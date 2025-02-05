Silahlı saldırının altından aldatılma hikayesi çıktı: İşkence görüntüleri ele verdi

Ümraniye’de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı Serhat Ö. isimli şüphelinin yaptırdığını belirledi.



Bunun üzerine Serhat Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Serhat Ö.’nün cep telefonunda yapılan incelemelerde iki erkek ve bir kadına işkence yapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.



İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI



Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi.



İki erkek ve bir kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu.