Silahlı saldırının altından aldatılma hikayesi çıktı: İşkence görüntüleri ele verdi
İstanbul Ümraniye'de işyerine silahlı saldırının altından aldatılan bir kadının intikam planı çıktı. Aldatılan kadın; eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırtarak işkence yaptırdı ve cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonunda işkence görüntüleri olduğunu tespit edildi. Olayla ilgili 11 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ümraniye’de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı Serhat Ö. isimli şüphelinin yaptırdığını belirledi.
Bunun üzerine Serhat Ö., düzenlenen operasyonla yakalandı. Serhat Ö.’nün cep telefonunda yapılan incelemelerde iki erkek ve bir kadına işkence yapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNDA ÇIKTI
Ekipler görüntüleri inceleyerek çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda Mehtap Y. isimli kadının kocası tarafından aldatıldığı, bunun üzerine Serhat Ö. ile iletişime geçtiği, eşini, eşinin sevgilisini ve ortağını kaçırttığı öğrenildi.
İki erkek ve bir kadını kaçıran şüpheliler, kaçırdıkları kişilere dakikalarca işkence yaparak cinsel tacizde bulundu.
11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmaların ardından 3 kişinin kaçırılmasına ve işkence yapılmasına yardım eden aralarında aldatılan eş Mehtap Y. ve kızı Defne Y.’nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Mehtap Y., Defne Y., Serhat Ö., Cihan Ö., Oğuzhan Y., Ali Can B., Ümit A., Talha Muhsin Ç., Ahmet A., Cengizhan Y. ve Hikmet Can Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanaak cezaevine gönderildi.
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