Silahlı saldırıya önce ev hapsi, sonra tutuklama

Ankara'da trafik tratışmasında düzenlenen silahlı saldırı cezaevinde bitti.



10 Ağustos'ta meydana gelen olayın cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri dün ortaya çıktı.



Çankaya ilçesindeki olayda, iki grup arasında trafikte tartışma yaşandı.



Ardından aracından inen bir kişi silahla diğer kişiye ateş etti ve ayağından yaraladı daha sonra da olay yerinden kaçtı.



Yakalanan zanlı gözatına alındı. Edinilen bilgiye göre yaralanan kişinin şikayetinden vazgeçmesi, zanlının üniversite öğrencisi olması ve sabit ikameti olması sebepleriyle ev hapsi kararı verildi.



Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ev hapsi kararına itiraz etti.

Bunun üzerine 4. sulh ceza mahkemesi tutuklama kararı verdi.

Zanlı Sincan cezaevine gönderildi.



