İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti.



Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi Uygun adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.



Daha sonra şüpheli Rahmi Uygun da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.



Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre, Rahmi Uygun, genç hemşireyi sosyal medya hesabından takip ediyordu ve takıntı haline getirmişti.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Rahmi Uygun'un yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Valilik açıklamasında, şüpheliye ait arşiv araştırmasında ''kasten yaralama'', ''tehdit'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' ve ''evrakta sahtecilik'' suçlarından kaydı olduğu tespit edildiği belirtildi.