Silahlı ve beyzbol sopalı kavga: İki ölü

Kozağaç Mahallesi Özmen Caddesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yapan iki grup arasında, birbirinin bölgelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle husumet başladı.



Bu nedenle taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya döndü.



Kavgada Furkan Acu ve Ahmet Akmar yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki kişi de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.