Silahlı ve bıçaklı kavga can aldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Silahlı ve bıçaklı kavga can aldı
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Büget Mahallesi kırsalındaki güneş enerji santrali sahasında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan R.S. (22), sahadan silah sesleri gelmesi üzerine ağabeyi M.S'yi (30) arayarak yanına çağırdı.

Aracıyla bölgeye hareket eden M.S. yolda başka bir ilçede bekçi olarak çalıştığı öğrenilen S.C'nin (33) içerisinde olduğu araçla karşılaştı.

Burada çıkan tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tabanca ile S.C. ise bıçakla yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.C. ise Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayda kullanılan bir tabanca, bir av tüfeği ve bir bıçak ele geçirdi. R.S. ve H.T. ile tedavisi tamamlanan S.C. gözaltına alındı.

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