"Silahlı" evlenme teklifi karakolda bitti

Adana'da kız arkadaşına silahlı saldırıda vurulma mizanseniyle evlenme teklif eden genç ve arkadaşları polis merkezindeki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Sürücü kursunda çalışan 29 yaşındaki Şakir Karakaya, kız arkadaşı olan Nazlı Gümüş'e evlenme teklifi kurgulayarak sürpriz yapmak istedi.



Senaryo gereği aracıyla Çukurova ilçesindeki mesire alanında kendisini bekleyen Gümüş ve arkadaşlarının yanına giden Karakaya, yanına motosikletle yaklaşan kişiyle tartışmaya başladı.



Bu sırada motosikletli ve kasklı arkadaşı Karakaya'ya ateş ediyormuş gibi yaparak torpil patlattı. Vurulmuş gibi yapan Karakaya, otomobilin arkasına geçerek yere uzandı.



Karakaya, bu sırada paniğe kayıpal Gümüş'e evlilik teklif etti.



"EVET" YANITI VE GÖZALTI

Karakaya'nın teklifine Gümüş'ün verdiği "evet" yanıtının ardından çiftin yanındaki arkadaşları alkışlarla çifti kutladı.

Olayın gerçek olduğunu düşünen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin karakola götürdüğü Karakaya ve arkadaşları, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Uzun süredir evlilik teklifi hazırlığı yaptığını söyleyen Şakir Karakaya "O kadar iyi oynadık ki herhalde çevredekilern gerçek sanıp şikayet etti." dedi.



Nazlı Gümüş ise "Kötü bir durumdu ama hep hayalim olan bir şeydi. Çok mutluyum." diye konuştu