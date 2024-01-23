Silahlı kavgada sokaktaki kadını kalkan olarak kullandı

KADINI KALKAN OLARAK KULLANDI

Öte yandan iki kişi arasındaki silahlı kavgası ve yaralama anı, çevredeki güvenlik kamerası ve bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Görüntülerde, B.M.'nin elindeki tabancayla koştuğu, daha sonra sokakta bulunan bir kadını kalkan olarak kullanarak diğer şüpheli ile birbirlerine tabanca gösterdiği anlar yer aldı.



Ayrıca yaşanan arbede sırasında diğer şüphelinin B.M.'yi tabancayla vurarak bacağından yaraladığı ve olay yerinden kaçtığı anlar da görüntülendi.