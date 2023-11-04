Sıla’nın ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza istinafa taşındı

Muğla'da yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül'e otomobille çarparak ölümüne neden oldu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sıla'nın cenazesi ise Menteşe'de Akgedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Soruşturmanın ardından Tolga Yağcı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yağcı, Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak'ta görülen davanın ilk duruşmasında, 33 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davanın, 19 Ekim'de görülen 4'üncü duruşmasında hakim, Yağcı'ya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından da pişman olması ve cezanın üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak, cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. Hakim, sanığın ekonomik durumunu da göz önünde bulundurup verilen hapis cezasını da 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevirerek, 6 ay süreyle sürücü belgesine el koydu.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf incelemesi İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılacak.