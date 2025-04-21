Silaylı saldırıda öldü, yakınları husumetlilerinin evini ateşe verdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 25 Mart gecesi İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Yusuf Öden ağır yaralandı.

Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan şahıs, yaklaşık bir ay sonra hayatını kaybetti.

EVİ ATEŞE VERDİLER

Şahsın öldüğünü öğrenen yakınları, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri ailenin evine saldırdı.

Evi ateşe veren şahıslara jandarma müdahale etti. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı.