Şile açıklarında seyreden 62 metrelik gemide yangın

Şile açıklarında seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, olay yerine giden KURTARMA- 12 römorkörü tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Şile açıklarında seyreden 62 metrelik gemide yangın

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde Şile açıklarındayken çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Yanan gemi olay yerine giden KURTARMA-12 römorkörü tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Gemiyi soğutma çalışmaları devam ediyor.

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