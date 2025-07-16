İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.



Soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?



Soruşturmada tanık ifadeleriyle belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edilmişti.



Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı.

