Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı kimdir? (Özgür Kabadayı özgeçmişi)

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, 1979 İstanbul, Şile doğumludur. Babası Mustafa Kabadayı, Şile'nin Yaylalı Köyü'nden, Annesi Hatice Kabadayı ise Şile'nin Akçakese Köyü'ndendir.



İlk, orta ve lise tahsilini Şile'de tamamlayan Özgür Kabadayı halen, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitim gördü. Genç yaşta güler yüzü ile Şile halkı ile kucaklaşmış olan Özgür Kabadayı, Şile'de ikamet etmekte, evli ve iki çocuk babasıdır.



Şile’de iki işletmesi ile Şile esnafı olan Özgür Kabadayı, aynı zamanda Şile'de bulunan çeşitli sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevler almış, Şile Spor Kulübü'nde yöneticilik yapmış ve halen Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Şile Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.



31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Şile halkının iradesi neticesinde Şile Belediye Başkanı seçilmiştir.