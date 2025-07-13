Şile Belediyesi soruşturması: Rüşvete suçüştü

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Kabadayı ve diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrollerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 6 şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

RÜŞVET İDDİASI

Tanık beyanları doğrultusunda yapılan çalışmalarda, belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları öne sürüldü.

20 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI

Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

"SAVCILIK MAKAMINDA CEVAP VERMEK İSTİYORUM"

Gözaltına alınan Avukat A. Ş., ifadesinde, şunları söyledi:

"Şile Belediyesi ile 2025 yılı Mart ayında Avukatlık danışmanlık sözleşmesi yaparak bu kapsamda Belediye Zabıta Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü ve Planlama Müdürlüğü ile alakalı hukuki bir soru sorulduğunda bunların muhatabı olarak sorulara cevap vermede görevliyim.

Rüşvet konusunda ise avukatlık kanunu 58.maddesini gerekçe göstererek bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum."

"BAŞKAN OLARAK TABİR EDİLEN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ise şunları iddia etti:

"Göreve geldiğimde yetkileri yardımcılarıma devrettim, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgim bulunmuyor.

Bazı bölümlerde beyanlarda başkan olarak tabir edilen kişi ben değilim. Belediye Başkan Yardımcısı T.T.Ö'dür."