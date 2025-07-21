Şile Belediyesi'nde Sacit Terzi başkanvekili seçildi

Şile Belediyesi'nde yeni başkanvekili belli oldu.



Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasıyla boşalan belediye başkanlığı görevine vekalet edecek isim CHP'nin adayı Sacit Terzi seçildi.

Toplantıyı izleyen bir kişinin kürsüye ayakkabı fırlatma girişimi görevlilerce engellendi.

NE OLMUŞTU?

Belediye içerisinde başkan, başkan yardımcısı ve hukuk işleri sorumlusunun da aralarında bulunduğu şüphelilerin, "başkanın ricası", "yardım" ve benzeri ifadelerle planlı bir şekilde rüşvet talep ettikleri ve aldıkları iddia edilmişti.



Operasyonda, Şile Belediyesi Hukuk İşlerinden Sorumlu avukat A.Ş., yapı ruhsatlarının verilmesi karışığında 20 bin Euro'yu rüşvet olarak aldığı esnada hakkında suçüstü yapılarak gözaltına alınmıştı.