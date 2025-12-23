Şile Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon. 23 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile Belediyesi'ne yönelik daha önce yapılan operasyon sonucu elde edilen rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler sonucunda bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1'i cezaevinde olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma'", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP'li Şile Belediyesi'ne geçtiğimiz temmuz ayında operasyon yapılmıştı.

Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da gözaltına alınıp tutuklamıştı.

30 YIL SONRA KAZANMIŞTI

CHP, 2024'te Özgür Kabadayı ile 30 yıl sonra Şile'de yerel seçim yarışını kazanmıştı. Belediye Meclisi'nde CHP'den 9, Cumhur İttifakı'ndan 5, bir üye de bağımsız olarak bulunuyor.