Şile Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı
Sabahın erken saatlerinde Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişiler gözaltına alındı.
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