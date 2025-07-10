Şile Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Sabahın erken saatlerinde Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

Şile Belediyesi'ne operasyon: Başkan Özgür Kabadayı gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne düzenlendi.

CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişiler gözaltına alındı.

Karalar görevden alındı

Karalar görevden alındı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...