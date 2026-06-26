Şile Belediyesi'ne üçüncü dalga operasyon: 16 gözaltı

Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyon düzenlendi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada; etkin pişmanlık ifadeleri, rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler ve HTS kayıtları doğrultusunda yeni bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

18 şüpheliden 16'sının gözaltına alındığı 2'sinin arandığı ifade edildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Zanlılar, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma”, “rüşvet ” “irtikap” ve "ihaleye fesat karıştırmak" ile suçlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 şüpheli, 10 Temmuz 2025'te "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Suç örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, HTS kayıtları ve MASAK raporundaki hesap hareketleri incelendiğinde 22 şüphelinin daha soruşturmaya konu suçlara karıştıkları belirlenmişti.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, 23 Aralık 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.