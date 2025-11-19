Şile kıyısına havan topu mermisi vurdu
19.11.2025 15:32
AA
Şile kıyısında havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmat bulundu.
Şile kıyısında bulunan ve havan topu mermisi olduğu değerlendirilen mühimmatın tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Şile'deki Şehit Levent Birben Caddesi'ne kıyısı olan limanda sabah saatlerinde İSTAÇ Kıyı Temizleme ekiplerince patlayıcı maddeye benzeyen bir mühimmat bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bağlı Sualtı Savunma Grup Komutanlığı ekipleri (SAS) ile polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, havan topu mermisi olduğu değerlendirilen 20 santimetre uzunluğundaki mühimmatın tespitine yönelik çalışmalarına devam ediyor.