Şile Otoyolu'nda otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Alper A. idaresindeki otomobil, Elmalıkent Mahallesi Şile Otoyolu'nda kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Otomobilin ön camından girip arkasından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki Oğuzhan Yalçın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.



Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



İncelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı Alper A. ise ambulansla hastaneye götürüldü.